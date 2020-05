Mamma e figlio festeggiano il compleanno sul confine Trentino-Veneto [video]

Da due mesi ormai gli affetti più cari sono separati. Molti genitori, infatti, non possono vedere i propri figli e la tristezza aumenta. Ma una mamma, che abita in Veneto e il figlio, che invece risiede in Trentino Alto Adige hanno avuto un'idea bellissima per festeggiare il compleanno di lui. Sempre nel rispetto delle distanze di sicurezza.

Hanno sistemato un tavolo, della lunghezza adeguata per il distanziamento, proprio al confine tra le due Regioni e, uno da una parte e uno dall'altra, hanno fatto un brindisi. Con tanto di torta. La scena è stata ripresa e ora il video spopola in rete. Un modo diverso e responsabile di sentirsi vicini e rispettare le regole.

Quando potremo tornare ad abbracciarci, ricorderemo questi momenti con un sorriso sulle labbra. Guarda anche tu il filmato che immortala il tenero incontro tra madre e figlio.