Fila interminabile per il McDonald's di Bari: automobilista si arrabbia (in dialetto)

Questo video è stato girato a Bari, più precisamente nel quartiere San Paolo. Si vede una interminabile fila di macchine per il McDonald's, in attesa del loro turno. Con l'inizio della fase 2, infatti, hanno riaperto per il servizio da asporto molti locali e ristornati, tra cui anche il noto fast food. Un automobilista passando di là non si riesce a trattenersi, riprende con il cellulare la coda e si infuria. Rigorosamente in dialetto: perché si sa, quando ci arrabbiamo escono le nostre radici.

La fila è davvero pazzesca e l'uomo non riesce a capirne il motivo. Probabilmente non è un amante di hamburger e patatine fritte. Per altri, invece, questo tipo di cibo rappresenta un must e, dopo due mesi di astinenza, non vedevano l'ora di mangiarlo nuovamente.

Alla fine del video, l'automobilista conclude con un comprensibile "voi non siete normali", urlato a più non posso.