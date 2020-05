L'emozionante spot Ikea invita a "ripartire da casa"

Il nuovo spot IKEA (online dal 4 maggio) si inserisce nella campagna #RipartiamoDaCasa". Un invito a ripartire prendendosi cura innanzitutto della propria abitazione, che in questi lunghi mesi di lockdown è stata il nostro rifugio sicuro.

“Ci siamo svegliati un giorno con il mondo in pausa…”: con queste parole si apre lo spot, mostrando le immagini di un Paese fermo mentre dentro le nostre case abbiamo continuato a vivere come (probabilmente) non abbiamo mai fatto prima d'ora.

Abbiamo riscoperto affetti, abbiamo dedicato del tempo a noi stessi. Abbiamo scoperto un nuovo modo di vivere, ma soprattutto "siamo cambiati noi".

Asunta Enrile, Country Retail & CSO Manager di IKEA Italia, ha spiegato: “Da casa, da questo luogo così importante, possiamo oggi ripartire per costruire insieme il futuro. E in Ikea siamo pronti a fare la nostra parte, partendo in primis dalla sicurezza, dal supporto ai più colpiti e da tutto ciò che abbiamo avuto l’opportunità di imparare, come azienda, per essere al fianco degli italiani anche in questo momento”.