Voleva insegnare come si fa il pane al formaggio, ma il video-tutorial finisce male

Con il Coronavirus molte persone hanno scoperto, o riscoperto, la passione per la cucina: durante la quarantena in tanti si sono messi alla prova ai fornelli, un po’ per passare il tempo, un po’ per riscoprire usanze antiche che ormai ben pochi portano avanti, come ad esempio quella di fare il pane fatto in casa.

In questo contesto, sono tante anche le persone che hanno iniziato a fare dei video-tutorial per consigliare agli altri le proprie ricette, proprio come farebbe un vero food blogger. Non sempre, però, le cose vanno come si vorrebbe.

Lo sa bene la protagonista di questo video che arriva dal Cile: la donna voleva insegnare a tutti a realizzare il pane al formaggio e così ha pensato di cimentarsi anche lei con un video-tutorial. Peccato che la clip duri pochissimo. La donna stava per iniziare a stendere la pasta con il mattarello quando si è verificato un piccolo incidente: forse ha usato un po’ troppa forza nello spingere la pasta sulla tavola sottostante, perché quest’ultima si è ribaltata, lanciandole letteralmente la ciotola di farina in faccia. Anche se la ricetta non è riuscita, la donna è diventata famosa lo stesso nel web grazie a questo video divertente.