Il bellissimo omaggio dell'Irlanda all'Italia e al suo personale medico

"Grazie. You gave us time. Hundreds, may be thousands live because you gave us time". Inizia così la bellissima poesia che l'Irlanda dedica all'Italia, in particolare a Bergamo, per darle la forza di andare avanti in questo momento delicato. Doireann Garrihy è un'attrice di Dublino e, insieme alla sorella Aoibhin, attrice anche lei, ha pubblicato un video commovente in cui ringrazia il Bel Paese. La poesia è stata scritta dal padre delle due, Eugene.

"La scorsa settimana - ha raccontato Doireann - nostro padre ha dichiarato di sentirsi in dovere di ringraziare il popolo italiano. Ha detto che non poteva non fare nient’altro che mettere la penna sulla carta. Questo è il risultato". E, inoltre, aggiunge: "Per ringraziare lo staff in prima linea nell’ospedale di Bergamo, coloro che si sono presi cura delle persone in una regione che è stata gravemente colpita dall’epidemia di coronavirus".

La clip è un vero e proprio omaggio all'Italia. Tutto è stato possibile grazie a noi, che abbiamo dato il tempo, il tempo metaforicamente parlando. Grazie ai nostri poeti, ai nostri ingegneri, agli artisti, agli inventori... grazie a loro oggi il mondo ha una memoria storica indelebile. E così nella poesia vengono citati Leonardo Da Vinci, Vivaldi, Caravaggio, la Cappella Sistina, la Gioconda. Ma non solo, scorrono le immagini anche dei medici e degli infermieri che hanno lavorato ininterrottamente dall'inizio della pandemia per salvare vite umane.