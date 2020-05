In videoconferenza di lavoro con i suoi cani: il filmato diventa virale

In questi giorni sta girando in rete un video divertentissimo. Un giornalista sportivo della BBC, Andrew Cotter, ha decido di fare una videochiamata di lavoro... ma i colleghi che contatta sono speciali: sono infatti i suoi due cani. Nel filmato, si vede Andrew in attesa del collegamento con Olive e Mabel. Il risultato è davvero esilarante: la clip, pubblicata su Twitter, ha fatto il pieno di visualizzazioni in pochissimo tempo.

Il giornalista cerca di mantenere un atteggiamento serio e professionale, aggiorna i suoi colleghi a 4 zampe sulle loro prestazioni e sulla sicurezza sul lavoro. Ma i due Labrador non sono molti attenti: Mabel si sconnette in continuazione e poi inizia a giocare con un pupazzo, mentre Olive a un certo punto esce dall'inquadratura. Proprio non vogliono saperne di lavorare... come dare loro torto.

Guardate con i vostri occhi.