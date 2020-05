Una mano sembra muoversi dentro la bara: il video da brividi di un funerale in Indonesia

Durante un funerale in Indonesia è successo qualcosa di molto strano. Uno dei presenti, proprio al momento dell'inumazione, ha deciso di registrare un video della cerimonia. Mentre il sacerdote recita la frase "Chi crede in me, anche se muore, vivrà", dentro la bara qualcosa si muove. In quella parte del mondo c'è l'usanza, infatti, di mettere un vetro trasparente sul coperchio. Ed è proprio da questa apertura che è stato possibile vedere il movimento all'interno: molti ci hanno visto una mano che saluta!

Il filmato ha fatto presto il giro del mondo, facendo venire a tutti un brivido dietro la schiena. Qualcuno ha pensato che l'uomo fosse stato sepolto vivo, altri che un topo stesse facendo un bel banchetto, prima di essere sotterrato anche lui. Ma sembra che non si tratti di niente di tutto questo. I corpi, subito dopo la morte, hanno degli spasmi per effetto della decomposizione, e questi possono essere anche molto evidenti.

Vedi con i tuoi occhi quello che è successo dentro questa bara e ti sentirai subito dentro a un film horror.