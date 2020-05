La Regione Veneto lancia uno spot per dire no agli assembramenti

I locali sono stati autorizzati a riaprire solo da alcuni giorni dopo il lungo lockdown imposto per contrastare la diffusione del virus. Ma, anche se è stato chiaramente spiegato che il Covid-19 non è sconfitto e che bisogna continuare a rispettare delle regole, in tante città d'Italia sono stati registrati assembramenti in piazza e comportamenti a rischio contagio.

Così la Regione Veneto ha lanciato uno spot realizzato per sensibilizzare le persone sull'importanza del rispetto delle regole.

Il video, presentato dal governatore Luca Zaia, è intitolato "Happy hour?". Nel video scorrono le immagini di tanti ragazzi spensierati che condividono il momento dell'aperitivo, con le mascherine abbassate, abbracci e strette di mano. Queste immagini sono contrapposte a quelle dei pazienti di Covid-19 in terapia intensiva.

La voce narrante spiega: "Basta una svista, una leggerezza e tutto tornerà a fermarsi". Il messaggio è chiaro: "Il Covid-19 si combatte in ospedale, ma soprattutto fuori". Il video, che dura solo pochi secondi, si conclude con una domanda: "Happy hour?".