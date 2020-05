Orso compare alle spalle del bimbo, ma lui se la cava benissimo

Alessandro, un ragazzino di 12 anni, è il protagonista di un video che sta facendo il giro della rete, dimostrando che un incontro con un orso bruno può concludersi nel migliore dei modi se ci si comporta nel modo giusto.

Durante un'escursione sui monti del Trentino, a poco più di duemila metri, la famiglia si imbatte in uno splendido esemplare di orso bruno, che spunta improvvisamente da un cespuglio.

Come si vede nel video, Alessandro non perde mai la calma, resta tranquillo e segue tutte le istruzioni di suo padre, muovendosi lentamente per non spaventare l'animale.

L'orso si alza su due zampe per valutare la situazione, per qualche metro segue il bambino, poi si ferma e, finalmente, cambia strada, allontanandosi rapidamente dalla famiglia. Per gli esperti del WWF, che hanno visionato il video, Alessandro si è comportato in maniera impeccabile. Questo dimostra che, al contrario di tanti luoghi comuni, se lasciato in pace, l'orso preferisce allontanarsi piuttosto che attaccare l'uomo.

Ma come ci si deve comportare in questi casi? In caso di (rari) incontri ravvicinati di questo tipo, se l'orso rimane fermo, bisogna allontanarsi lentamente senza dargli le spalle, senza urlare e senza lanciare oggetti contro l'animale. Se l'orso carica, è meglio restare immobili: con tutta probabilità eviterà il contatto. Se invece si dovesse arrivare al contatto, gli esperti consigliano di stendersi a terra a faccia in giù coprendosi il collo con le mani.