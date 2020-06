Il 12 giugno del 1929 nasceva Anna Frank. Ecco l’unico video che la ritrae ad Amsterdam

Il 12 giugno del 1929 a Francoforte sul Meno, in Germania, nacque Anna Frank. La sua vita purtroppo è stata breve e piena di sofferenze e, ancora oggi, la sua storia è uno dei simboli delle vittime dell’Olocausto. Anna era ebrea e per questo motivo fu costretta a fuggire con la sua famiglia in Olanda a seguito dell’emanazione delle leggi razziali naziste. Nel 1942 l’invasione tedesca costrinse la giovane e i suoi parenti a vivere in clandestinità, nascosti in un appartamento dove rimasero chiusi per due anni.

Anna era un’adolescente e in quella situazione disperata ha trovato conforto scrivendo un diario, dove annotava i suoi pensieri, le sue preoccupazioni e le sue speranze. Tutto finì il 4 agosto del 1944, quando i nazisti scoprirono i clandestini e li arrestarono. Anna fu deportata prima nel lager di Auschwitz, poi in quello di Bergen Belsen, dove morì di tifo nel marzo del 1945.

A seguito della pubblicazione del suo diario, di Anna sono state diffuse diverse foto. Di lei non esiste alcun video, se non questo che la ritrae nella sua casa di Amsterdam nel 1941: quel giorno Anna si affacciò dalla finestra, così come tanti suoi vicini, per osservare una coppia di sposi che passava per la via nel giorno del loro matrimonio.