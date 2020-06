Come spiegare ai figli la differenza tra pornografia e vita reale? Ecco l’esilarante spot del Governo neozelandese

Nella vita di un genitore prima o poi arriva il momento di fare “quel discorso” con i figli, ossia di spiegare loro cos’è il sesso. In tanti spesso rimandano questo momento, ma è sbagliato perché il rischio è che i ragazzini poi cerchino informazioni online, finendo per vedere contenuti dannosi per la loro età, come ad esempio dei video porno.

Per proteggere i più piccoli dai pericoli del web, come appunto la pornografia o il bullismo, il Governo neozelandese ha lanciato una campagna di sensibilizzazione, anche attraverso alcuni video divertenti ma che vogliono lanciare un messaggio importante proprio ai genitori. Il Governo, infatti, mette a loro disposizione un sito internet dove possono trovare consigli su come affrontare certe tematiche con i ragazzi.

In questa serie di spot ce n’è uno davvero esilarante che riguarda i contenuti pornografici fruiti di nascosto dagli adolescenti, anche se in realtà per accedere a certi siti bisogna essere maggiorenni: nella clip due attori porno si presentano nudi alla porta della casa di un ragazzino che è solito guardare i loro filmini. Ad accoglierli c’è la madre del ragazzo che, scandalizzata, scopre così che suo figlio frequenta i siti pornografici. A quel punto la donna comprende che è arrivato il momento di fare un discorso serio con il figlio, per spiegargli la differenza tra il mondo del porno e le relazioni nella vita reale.

Con questo spot davvero divertente, dunque, il Governo neozelandese ha sottolineato l’importanza del ruolo dei genitori nel proteggere i più giovani dalle insidie del web, un pericolo che non andrebbe mai sottovalutato considerando che oggi i ragazzi sono costantemente connessi.