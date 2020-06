Raccattapalle di 11 anni sfida Novak Djokovic a tennis e lo mette ko

Ha solo 11 anni, ma sa benissimo come ci si comporta in un campo da tennis. Questa è la storia di un giovane raccattapalle di nome Mihailo Topic che, durante la tappa di Belgrado dell'Adria Tour di tennis, il torneo di beneficenza organizzato dal campione della racchetta Novak Djokovic, ha sfidalo lo stesso tennista e gli ha dato una bella lezione.

Un paio di passaggi e poi punto! Ben fatto. Il pubblico ha guardato la scena con grande interesse e quando il raccattapalle di 11 anni ha messo a segno il punto è esploso in un applauso fragoroso. Chissà se questo giovane si aspettava tanto clamore. Forse no, perché si meraviglia anche lui, alza le braccia al cielo in segno di vittoria, abbraccia Djokovic soddisfatto e torna al suo posto.

Il video ha fatto presto il giro del mondo ed è diventato virale.