Bolsonaro scambia un uomo affetto da nanismo per un bambino: la gaffe fa il giro del mondo

Sta facendo il giro del modo un video che immortala il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, protagonista di una gaffe.

Lo scorso 18 agosto il presidente si trovava nello stato di Sergipe per partecipa all'inaugurazione di una centrale elettrica. Prima di prendere parte alla cerimonia Bolsonaro si è intrattenuto con la folla acclamante, giunta sul posto per l'occasione.

Proprio mentre stringeva la mano ai sostenitori, però, il presidente ha preso un abbaglio. Individuato tra la folla quello che credeva essere un bambino, ha deciso di prenderlo in braccio. Si trattava però di un uomo affetto da nanismo.

Quando un presente si è affrettato a fargli notare la cosa, il presidente ha immediatamente abbassato le braccia (rischiando anche di far cadere l'uomo) e ha proseguito, come se nulla fosse, con i saluti e le strette di mano.

La gaffe, intanto, era stata già immortalata dall'occhio vigile delle telecamere e il video in questione è diventato virale sui social, rendendo l’hashtag #Bolsonaro trending topic mondiale su Twitter.