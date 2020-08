Riprende la cascata e nel video appare una creatura che nessuno riesce a capire cosa sia

In queste ore un inquietante video sta facendo il giro del web. È stato girato in Islanda, alle cascate di Dettifoss da una turista. Le immagini mostrano una strana creatura scura muoversi vicino alle suddette cascate, arrampicandosi sulle rocce.

“Stavo viaggiando con il mio compagno nel mio paese d'origine, l'Islanda - ha raccontato la donna a Reuters - Abbiamo deciso di fermarci a visitare una delle cascate più grandi del paese. Sono attiva su Instagram e ho girato video e scattato foto. Non avevo alcun filtro o effetto”.

“Quando ho riguardato le immagini ho visto la creatura – ha proseguito - Essendo ormai a 4 ore di distanza, non potevo tornare a guardare meglio, quindi ho postato la mia storia chiedendo ai miei follower cosa ne pensavano. Nessuno sa darmi una spiegazione. Di cosa si tratta? Non lo so neanche io. Tutto quello che so è che ho avuto una strana sensazione”.

Di cosa si tratta? Sul web spuntano le più strane teorie: qualcuno sostiene si tratti di un fantasma, qualcun altro di un uomo con qualcosa di strano sul capo, qualcun altro di un animale; nessuno, però, è riuscito a dare una spiegazione plausibile a ciò che si vede in questo video.