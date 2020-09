Botte da orbi tra due donne all'aeroporto di NY: il video diventa virale

Due donne se le sono date di santa ragione domenica scorsa all'aeroporto La Guardia di New York mentre si trovavano all'imbarco del volo Delta diretto ad Atlanta che entrambe avrebbero dovuto prendere.

Secondo alcune testimonianze le due avrebbero improvvisamente iniziato a discutere per qualche motivo che non è stato reso noto. Poi la discussione è degenerata in una vera e propria rissa e le donne avrebbero cominciato a accapigliarsi sul pavimento del ponte, scambiandosi calci e pugni sotto gli occhi sbalorditi degli altri passeggeri.

In un video diventato virale, ripreso da un'altra passeggera, si può sentire una voce fuori campo che dice: "Vieni a prendere Aaliyah, sta litigando". Poi una donna e un uomo intervengono per separare le contendenti.

A quanto pare gli agenti della sicurezza hanno impiegato un po' di tempo prima di intervenire, ma pare che le due donne siano state poi condotte fuori senza problemi. La rissa, comunque, ha provocato un ritardo della partenza dell'aereo di circa 30-40 minuti.