Il video dell'anno: travestiti da Teletubbies rubano (ballando) un carrello elevatore

Questo video non ha bisogno di commenti, le immagini parlano da sole e sono divertentissime. Le telecamere di una rimessa hanno ripreso una banda di 4 persone nell'atto di rubare un carrello elevatore.

Il furto, però, è stato fatto in modo molto particolare: i ladri erano travestiti da Teletubbies e si sono comportati proprio come loro. Nel filmato, infatti, si vede che la banda si mette a ballare, salta sul carrello, fa le capriole, si tiene per mano e gira intorno alla refurtiva.

Finito il siparietto, i 4 escono dal parcheggio portando con loro il carrello elevatore. Il video ha fatto ben presto il giro del mondo e - neanche a dirlo - ha fatto morire dal ridere tutti!