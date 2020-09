Lo spot anti-Covid del governo scozzese è da brividi: scatta la polemica

Per sensibilizzare tutti sul tema Covid e sulle corrette azioni da intraprendere al fine di contenere il contagio, i Governi di molti paesi hanno scelto di realizzare degli spot ad hoc, che facessero capire quali sono i rischi reali. Mettere la mascherina, mantenere la distanza sociale, niente abbracci né baci: le norme da seguire vengono raccontante a volte in maniera ironica, altre in maniera più dura. E di questa seconda categoria fa parte la pubblicità del Governo scozzese, che ha raccolto molte polemiche.

Nel video il virus è descritto con una melma verde, che infesta tutta casa e trasforma l'atmosfera in un film horror. Ed è proprio per questo che arrivano le critiche: le immagini mostrate sono troppe forti e per alcuni hanno il risultato di spaventare e quello di mettere in guardia.

Nello spot una giovane donna infetta sparge il virus ovunque, su tutto quello che tocca: anche suo nonno ne viene colpito. La musica e le scene sono inquietanti.