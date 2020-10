Ecco come appare un filmato del 1896 di Lumière a colori

Sta facendo il giro del web in questi giorni lo straordinario risultato del restauro di un filmato di circa 124 anni fa della vecchia scuola di Louis Lumière.

L'allegro cortometraggio intitolato "Snowball Fight", della durata di poco meno di un minuto, risale al 1896 e racconta una battaglia di palle di neve tra adulti che coinvolge anche un ciclista di passaggio ed è ambientato per le strade di Lione (in Francia).

Il filmato originale, come è facile immaginare, era muto e in bianco e nero. Ma Joaquim Campa, un appassionato di storia e tecnologia di Barcellona, ha pensato di restaurarlo, aggiungendo i colori e apportando una serie di altre migliorie alla qualità delle immagini. Per farlo ha utilizzato DeOldify, un software basato sull'Intelligenza Artificiale.

Il risultato? Il video restaurato da Campa e condiviso sui social appare incredibilmente moderno. Il suo post è diventato subito virale raccogliendo oltre 7,2 milioni di visualizzazioni e oltre 66.000 mi piace. Anche se, inutile dirlo, non tutti hanno apprezzato.