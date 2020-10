Rubano un Suv in pochi secondi: la proprietaria li filma dal cellulare

Sta facendo il giro del web un video girato a Terlizzi, in provincia di Bari, che immortala il furto lampo di un Suv avvenuto domenica 11 ottobre in pieno giorno.

A riprendere la scena, osservandola impotente dal balcone di casa, è stata la stessa proprietaria del veicolo rubato che ha inutilmente provato a convincere i ladri a desistere gridando: «Vi sto filmando, vi sto filmando».

Intanto, nel filmato, si vedono chiaramente i ladri che, in pochissimi secondi, spingono a mano il Suv bianco fuori dallo spazio del parcheggio per poi portarlo via con l'aiuto di un'altra auto. Il filmato, postato in rete e diventato immediatamente virale, ha sollevato tanta indignazione e rabbia.

Sulla questione è intervenuto lo stesso sindaco della città, Ninni Gemmato, che, attraverso il suo profilo Facebook, ha espresso solidarietà alla famiglia vittima del furto e alle persone che hanno dovuto assistere a queste scene, ribadendo il suo impegno contro la criminalità. Il sindaco ha inoltre precisato che "esistono i ladri ma ci sono anche le forze dell’ordine. È giusto comunicare anche che l’auto è stata ritrovata dalle forze dell’ordine meno di un’ora dopo il furto".