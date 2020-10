Questo cagnolone protegge la bimba mentre la mamma la rimprovera

I cani sono i migliori amici dell'uomo. Senza ombra di dubbio, sono capaci di donare amore in maniera sconsiderata, senza chiedere nulla in cambio, proteggono e coccolano come nessun altro sa fare. Questo è proprio il caso di Harry, un cucciolone di Golden Retriver, che difende la sua proprietaria di 2 anni dalle grida della madre.

La piccola ha fatto una marachella: ha rotto una confezione di crema appena acquistata. La donna se ne rende conto e la rimprovera. La figlia inizia a piangere ininterrottamente. A questo punto, il cane inizia a ringhiare alla madre e si mette tra lei e la piccola. Sembra quasi dirle: "La vuoi smettere di sgridarla". Alla fine, cerca di coccolarla abbracciandola e poggiando la testa sulla sua spalla.

La donna, vista la reazione di Harry, ha deciso di filmare la scena e - come lei stessa ha dichiarato - si è commossa per il bene che il cane mostra nei confronti della piccolina. Qui il video dolcissimo.