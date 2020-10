Rincorso da un puma mentre corre sulle montagne: il video shock

Sta facendo il giro del web un video che immortala lo spaventoso incontro di un giovane runner con un puma durante una corsa in montagna.

L'episodio è accaduto nello Utah (Stati Uniti). Il protagonista dell'incontro, che per fortuna è finito bene, è Kyle Burgess. Il 26enne stava correndo su un sentiero isolato di montagna quando ha visto dei cuccioli di puma, così ha tirato fuori il suo smartphone per filmarli.

Ad un certo punto, però, è arrivata la madre dei cuccioli. Kyle deve aver capito in un istante che era nei guai... Il puma, infatti, ha cominciato a seguire il ragazzo e il suo aspetto, a tratti, sembrava piuttosto minaccioso.

Il ragazzo ha continuato a camminare, senza mai distogliere lo sguardo (e l'obiettivo) dall'animale, per circa sei interminabili minuti, provandole tutte per liberarsi del puma. Ad un certo punto si sente Kyle che afferma: "Amico non mi va di morire oggi".

Alla fine il ragazzo prova a lanciare al puma una roccia raccolta dal sentiero. E questo, finalmente, decide di lasciarlo andare.