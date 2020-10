Lo spettacolare video della nuotata tra salmoni e... squali

Fare una nuotata di prima mattina nelle acque cristalline di Bondi Beach, in Australia, non ha prezzo. Questo è quello che hanno pensato decine di bagnanti che, indossato il costume, si sono tuffati in acqua. La nuotata è stata resa ancora più suggestiva da un banco di salmoni, sul quale hanno nuotato.

Nessuno si è accorto, però, che tra i pesci si nascondevano anche due squali - probabilmente squali toro - che si aggiravano sospetti sotto i bagnanti. Il video è stato realizzato da un drone e chi lo ha condiviso sui social ha affermato: "Ragazzi, vi sconsiglio di nuotare nei banchi di salmone, rimanete vicini alla riva, se potete, perché ho visto in molte occasioni gli squali più pericolosi avvicinarsi dal mare aperto".

In quella zona, trovano uno squalo non è affatto straordinario, anzi ci sono stati molti attacchi.