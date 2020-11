Terremoto in Turchia: bimba di 3 anni estratta viva dalla macerie dopo quasi 3 giorni

Continuano incessanti le operazioni di soccorso in Turchia, dopo il terribile terremoto di magnitudo 6,7 della scala Richter che ha colpito violentemente la costa meridionale del paese, chiaramente avvertito anche in Grecia e in altre isole dell'Egeo.

Risale alla giornata di ieri l'ultimo incredibile salvataggio: si tratta di una bambina di 3 anni, estratta viva dalle macerie della sua casa di Smirne (una delle città più colpite dal sisma) dopo quasi tre giorni.

Come si vede nei diversi video che stanno facendo il giro dei media turchi, diventati simbolo di speranza, la piccola Elif Perinçek è stata estratta dalle macerie e trasportata su una barella mentre la sua manina stringeva con tutta la sua forza la mano del soccorritore.

Trasportata in ospedale e visitata, la bimba è apparsa miracolosamente in buone condizioni: non ha riportato alcuna frattura né ferite gravi. La piccola Elif è la 106esima persona estratta viva dalle macerie nella provincia di Smirne.