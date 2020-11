Sony ha pubblicato un nuovo trailer della PS5 (nuovi dettagli sull'uscita dei giochi più attesi)

Tra pochi giorni debutterà in Italia la nuova console next-gen di Sony, in grado di garantire un'esperienza di gioco innovativa. L'ultimo trailer di lancio della PalyStation 5, però, oltre a mostrare alcuni dei più attesi giochi in arrivo, svela anche qualche dettaglio sulle finestre di lancio.

Protagonisti dello spot, presentato dal rapper Travis Scott (testimonial della campagna di PS5 "Play Has No Limits"), sono alcuni dei titoli già annunciati da Sony, come Marvel's Spider-Man: Miles Morales e Demon's Souls che, insieme a Sackboy: A Big Adventure e Astro's Playroom, faranno parte della line-up di lancio della console.

Come evidenziato dall'insider Nibel, però, il filmato svela anche qualche dettaglio sulle date di lancio di altri giochi. Nelle scritte in sovraimpressione che compaiono nei primi secondi del video, infatti, si legge che Gran Turismo 7, Ratchet & Clank: Rift Apart e Returnal sono stati anticipati alla prima metà del 2021, mentre l'uscita di Horizon Forbidden West è prevista per la seconda metà del 2021.

PlayStation 5 sarà disponibile in Italia dal 19 novembre in doppia versione (con e senza lettore Blu-Ray).