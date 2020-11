Ex prima ballerina malata di Alzheimer ricorda la coreografia ascoltando il lago dei cigni

In queste ore sta facendo il giro del web il video commovente di una donna anziana e malata di Alzheimer che, ascoltando le note de Il lago dei cigni, inizia a danzare con incredibile leggiadria, nonostante l'età e la sedia a rotelle.

L'anziana protagonista di questo video è Marta Cinta González Saldaña. Marta negli anni Sessanta era prima ballerina del New York Ballet. Purtroppo, invecchiando, si è ammalata di Alzheimer. Ma, come si può vedere in questo emozionante video, la malattia non è riuscita a scalfire minimamente il suo amore per il balletto.

Appena inizia ad ascoltare una delle più celebri composizioni del XIX secolo, Il Lago dei cigni di Pëtr Il’ič Čajkovskij, l'anziana ricorda perfettamente tutta la coreografia. Quella coreografia eseguita centinaia di volte sul palcoscenico sotto lo sguardo ammirato di tantissime persone.

Le immagini di Marta stanno girando molto in questi giorni, anche se la donna è scomparsa nel 2019. A condividerlo è stato il gruppo spagnolo di musicoterapia Música para Despertar e il loro messaggio è diventato virale.