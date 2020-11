Ecco come appare il Covid-19 nell'ultimo dettagliatissimo modello 3D realizzato dai ricercatori

La King Abdullah University of Science and Technology (Kaust) in Arabia Saudita è riuscita a realizzare un modello 3D del nuovo coronavirus in grado di mostrare la struttura interna ed esterna del Sars-CoV-2 a livello degli atomi.

Si tratta ad oggi dell'immagine 3D più dettagliata mai realizzata prima che rivela particolari della struttura che fino ad ora erano impossibili da vedere, come la struttura della proteina che protegge l’Rna del virus (che è simile ad una corda) e la proteina spike che si lega al recettore ACE2 delle cellule umane.

Per realizzare il modello i ricercatori hanno utilizzato immagini ad alta risoluzione del virus acquisite da microscopi elettronici a scansione e hanno combinato le informazioni in loro possesso con i dati ottenuti da database esistenti. Il risultato ottenuto dalla Kaust è stato pubblicato sulla rivista IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics.

I ricercatori coinvolti nella realizzazione del progetto hanno dichiarato che il modello può essere facilmente aggiornato ogni volta che sono disponibili nuovi dati. Gli studiosi credono che l'approccio usato per sviluppare il modello possa rivelarsi utile per la ricerca di un farmaco e per combattere la diffusione del Covid-19.