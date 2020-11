"Ho il cancro, ma il mio vero problema sei tu che non rispetti le regole"

Martina Luoni, una 26enne milanese malata di tumore, è protagonista della nuova campagna di sensibilizzazione all'uso della mascherina della Regione Lombardia.

Nel video la ragazza si rivolge all'obiettivo e dice senza mezzi termini: «Io ho il cancro ma il mio vero problema sei tu. Tu che non porti la mascherina. Tu che passi più tempo in giro che in casa. Tu che te ne freghi delle regole. Non capisci che è l'unico modo che abbiamo per non riempire gli ospedali? Per permettere a medici e infermieri di avere spazio e tempo per tutti i malati. Non solo quelli di covid ma anche quelli di cancro, come me».

Martina aveva fatto molto parlare di sé nei giorni scorsi per un appello social in cui denunciava la propria situazione. La 26enne aveva raccontato che la sua operazione, già in programma, era stata rimandata a causa dell'emergenza Covid-19.

L'appello era diventato un caso mediatico: sulla questione era intervenuto prima l'assessore al Welfare Giulio Gallera, poi gli stessi medici della ragazza, rettificando in parte la sua versione. Intanto l'Istituto per i tumori Pascale di Napoli aveva risposto all'appello, offrendosi di ospitare Martina per l'intervento.