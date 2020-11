Il governo tedesco lancia uno spot geniale contro il Covid-19

Sta facendo già parlare molto di sé la nuova campagna di sensibilizzazione contro il coronavirus lanciata dal governo tedesco per chiedere ai cittadini la massima collaborazione in questa seconda ondata del contagio.

Uno spot dal tono quasi epico che vede protagonista un anziano "sopravvissuto" intervistato in un futuro non ben definito. L'uomo, di nome Anton Lehmann, racconta il suo passato, che inizialmente sembra essere quello di un giovane testimone di guerra, in una sorta di documentario, reso ancora più enfatico dalla musica di sottofondo.

Anton racconta: «Avevo appena compiuto 22 anni, studiavo ingegneria a Chemnitz, quando arrivò la seconda ondata. A quell’età vuoi fare festa, studiare, conoscere nuova gente, andare a bere con gli amici. Ma il fato aveva in serbo altro per noi. Un pericolo invisibile minacciava tutto quello in cui credevamo. All’improvviso il destino della nostra nazione era nelle nostre mani. Abbiamo raccolto tutto il nostro coraggio e abbiamo fatto quello che ci si aspettava da noi. L’unica cosa giusta da fare. Noi l’abbiamo fatta».

A questo punto l'uomo rimane in silenzio e, dopo un momento di suspense, l'inquadratura si allaga e c'è la rivelazione del gesto eroico richiesto per combattere il nemico: «Assolutamente niente. Siamo stati pigri come procioni. Abbiamo combattuto il coronavirus restando in casa. Il divano era il nostro fronte, la pazienza la nostra arma. Quello era il nostro destino. Così diventammo eroi, in quell’inverno del coronavirus, nel 2020».

Il messaggio è chiarissimo: "Diventa anche tu un eroe. Resta a casa". Questo è ciò che viene chiesto a tutti i cittadini per combattere il Covid-19. Lo spot, già diventato virale, non ha mancato di sollevare critiche per l'eccessivo utilizzo di ironia per un tema così serio.