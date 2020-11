John Travolta è Babbo Natale in uno spot di Natale con Samuel L. Jackson

Un nuovo spot di Natale made in Usa ripropone la storica coppia di Pulp Fiction formata da John Travolta e Samuel L. Jackson in una versione decisamente inedita rispetto all'immaginario creato dall'indimenticabile pellicola di Quentin Tarantino.

Lo spot promuove un'app di Capital One, che offre dei coupon per ogni acquisto comprato con la sua carta di credito. L'app è destinata al mercato degli Stati Uniti, ma ciò che rende lo spot imperdibile sono ovviamente i protagonisti e gli immancabili riferimenti alla pellicola di Tarantino.

Nello spot John Travolta interpreta un moderno Santa Claus che si mostra comodamente seduto su una poltrona nella sua bella casa addobbata per il Natale. Accanto a lui c'è anche sua moglie, richiamo allo schema familiare che negli spot americani proprio non può mancare. Babbo Natale si collega in videochat con Samuel L. Jackson, che interpreta un portavoce della famosa banca americana.

I due sembrano conoscersi bene. Quest'ultimo gli consiglia l'app reclamizzata e, approfittando dell'occasione, chiede a Babbo Natale se si trova ancora nella lista dei cattivi (cosa che gli impedirebbe di ricevere il suo regalo). “Hai finito con le parolacce? No, non credo proprio“, risponde Santa Claus.