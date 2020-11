Questa bimba di 6 anni è rimasta miracolosamente illesa dopo una caduta dal quarto piano

Questa incredibile storia arriva da Tomsk, in Russia, dove una bimba di sei anni è caduta dal quarto piano della sua abitazione ed è rimasta miracolosamente illesa. L'incredibile incidente è stato immortalato dalla telecamere di sicurezza del palazzo: una di queste inquadrava proprio il punto della caduta.

Improvvisamente, nella tranquillità della notte, un tonfo. Qualcosa cade dall'alto e atterra su un cumulo di neve depositata e ammassata in un angolo e tenuta insieme da un muretto del cortile del palazzo. Si tratta della bambina. La piccola, però, come se niente fosse accaduto, si rialza da sola e si dirige nuovamente verso casa sua, sulle sue gambe.

A diffondere il video è stato il canale Baza Telegram. Le testate che hanno riportato la notizia riferiscono che i genitori hanno portato la bimba in ospedale per tutti gli accertamenti e per verificare che non vi fossero fratture. Al momento la dinamica dell'incidente non è stata ancora chiarita.