Il ricordo di Maradona nei 10 goal tra i più belli della sua carriera

Un uomo fuori dal comune. Un fuoriclasse. Un campione di straordinario talento. Diego Armando Maradona è considerato senza ombra di dubbio uno dei più grandi calciatori di tutti i tempi, capace di realizzare prodezze rimaste impresse nella storia dello sport.

Arrigo Sacchi di lui diceva: "Giocare contro Maradona è come giocare contro il tempo, perché sai che prima o poi o segnerà o farà segnare”. Ed era così. Maradona è stato capace di infrangere il dogma secondo il quale "nel calcio non si vince da soli" perché lui nella squadra era in grado di fare la differenza.

E la sua bravura non era solo nella sostanza, ma anche nella forma. Le straordinarie azioni di gioco del pibe de oro erano capolavori riconoscibili anche da chi di non capisce molto di pallone. Delle vere indimenticabili prodezze che qualcuno ha voluto raccogliere per rendergli omaggio.

Serpentine infinite senza che nessuno riuscisse a toccare la palla, pallonetti perfetti, rovesciate da seduto, punizioni spettacolari e il goal del secolo segnato il 22 giugno del 1986 durante la simbolica partita Argentina-Inghilterra. Il grande campione argentino è scomparso ieri, ma le incredibili azioni di quello che è considerato l'ultimo re di Napoli resteranno per sempre nella storia e nella memoria dello sport.