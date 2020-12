Il papà di Super Mario presenta il parco divertimenti Super Nintendo World

Se ne parla ormai da tempo, ma ora il sogno dei fan di Super Mario sta per diventare realtà. Il Super Nintendo World, il parco divertimenti a tema Nintendo, aprirà tra poche settimane in Giappone.

La data di apertura ufficiale è stata fissata per il 4 Febbraio 2021, ovviamente salvo ulteriori slittamenti dovuti alla situazione globale dell'emergenza sanitaria. Intanto, però, su Youtube è stata diffusa una nuova presentazione del parco realizzata da Shigeru Miyamoto, il papà di Super Mario.

Nel video Miyamoto-san mostra le varie attrazioni che riproducono perfettamente il videogioco ambientato nel regno dei funghi, permettendo persino di viaggiare all'interno degli iconici tubi verdi che teletrasportano il protagonista del gioco.

Ma non è tutto: i visitatori saranno anche dotati di uno speciale braccialetto che consentirà loro di interagire con un'app e con alcuni elementi del parco, come i blocchi POW, guadagnando monete e attivando enigmi da risolvere. Il visitatore potrà arrivare ad ottenere tre chiavi e bloccare una battaglia finale con Bowser Jr.

Insomma, i fan di Super Mario hanno certamente una ragione in più per sperare di poter tornare presto a viaggiare: fare un salto in Giappone per una visita allo spettacolare Super Nintendo World.

(Credits photo: Youtube)