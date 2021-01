Pulizie e intrattenimento in un colpo solo: la soluzione "geniale" di un papà

Pulire casa, lavorare in smart working e prendersi cura di una bimba di 6 mesi può diventare una vera impresa. Ma è proprio di fronte alle difficoltà che a volte nascono le idee più "geniali". È stato così per Daniel Bedenbaugh, un papà di 30 anni della Carolina del Sud, che è stato lasciato a casa da solo con la piccola Lucy di 6 mesi mentre la moglie Cara, insegnante, era fuori per lavoro.

L'uomo ha riflettuto un po' su quanto c'era da fare. Ha osservato attentamente gli elementi che aveva a disposizione e, improvvisamente, è arrivato il colpo di genio. Daniel, infatti, ha notato che il seggiolone della piccola Lucy aveva esattamente le stesse dimensioni della parte superiore del Roomba. Così ha pensato bene di "incollare" il seggiolone di sua figlia sull'aspirapolvere con del nastro adesivo e avviare il robot per un giro di prova.

Lucy ha iniziato a vagare per casa, guardandosi intorno inizialmente un po' perplessa a causa della velocità eccessiva che, ovviamente, non può essere regolata. Dopo un po', quando probabilmente ha capito che non c'era nulla da temere, ha iniziato a godersi l'esperienza, prontamente immortalata in un video dal papà che canta di sottofondo King Of The Road di Roger Miller.

Ovviamente Daniel ha anche pensato di condividere la sua trovata sui social e il video è diventato virale, raccogliendo l'approvazione di tantissimi utenti. Ad esclusione di sua moglie Cara, che si è subito preoccupata per la sicurezza della bimba. Quando però la donna ha notato che il seggiolone era saldamente fissato all'aspirapolvere, anche lei ha dovuto ammettere che la trovata non era affatto male.