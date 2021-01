"Devi volerti bene": il commovente spot per la campagna di vaccinazione firmato da Tornatore

"La stanza degli abbracci" è il primo di quattro spot per la promozione nazionale della campagna di vaccinazione anti-Covid appena partita. L'ideazione e la regia sono firmate (pro bono) dal premio Oscar Giuseppe Tornatore, fortemente voluto Commissario Straordinario per l’emergenza Covid19, mentre le musiche sono di Nicola Piovani.

Una campagna pensata per sensibilizzare gli italiani e far comprendere l'importanza di vaccinarsi. Per farlo, si toccano le corde dell'anima.

Protagoniste di questo primo commovente video sono una madre anziana e sua figlia che si abbracciano separate da un telo di plastica, come accade in alcune case di riposo e case di cura per proteggere gli ospiti dal contagio senza privarli della visita di una persona cara. Una dolorosa realtà che abbiamo imparato a conoscere in questi mesi.

Oltre agli abbracci, le due donne si scambiano anche alcune parole. Alla domanda della madre che chiede "cosa hai deciso?", la figlia confessa di avere molti dubbi. La donna le ricorda che "i dubbi aiutano". Ma poi aggiunge: "Devi volerti bene". Solo a questo punto il vento solleva il telo di plastica che le divide.