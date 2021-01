La straordinaria esibizione di questa ginnasta è un inno alla black culture: il video è virale

La ginnasta Nia Dennis, studentessa 21enne della UCLA (Università della California a Los Angeles), è diventata (di nuovo) virale con la sua ultima esibizione, considerata un vero e proprio inno alla black culture. Il suo video ha fatto il giro dei social accompagnato dall'hashtag #blackexcellence.

L'atleta, originaria di Columbus (Ohio), ha ottenuto un 9,95 eseguendo alla perfezione un esercizio dedicato ai grandi personaggi della cultura afroamericana e portando la sua squadra alla vittoria.

Nia si è esibita sulle note di Tupac Shakur e Kendrick Lamar, il poeta rapper, di Missy Elliott, Soulja Boy e Megan Thee Stallion.

Intervistata dal Los Angeles Daily News, la ginnasta ha detto: «Questa coreografia rappresenta la donna che sono oggi, e ovviamente ho voluto incorporare molte parti della mia cultura. Volevo che fosse come una festa, un ballo, perché questa è la mia personalità. E ovviamente dovevo fare un omaggio a Los Angeles».

Su Twitter l'atleta (che era diventata virale già lo scorso anno con un'esibizione sulle note di Beyoncé) ha ricevuto i complimenti di altre grandi ginnaste come Simone Biles e Katelyn Ohashi.

okay @DennisNia do the damn thing girl this was so fun to watch! keep killing it! https://t.co/eDntwMpC4R