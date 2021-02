In Wisconsin un pick-up vola giù da un cavalcavia di 20 metri: illeso il conducente

Grazie alla tecnologia abbiamo video di qualsiasi tipo a disposizione. Negli scorsi giorni ha fatto il giro del mondo il breve video di un incidente a dir poco impressionante. Si tratta del filmato di un pick-up che perdendo il controllo vola fuori dal cavalcavia e fa un salto di oltre venti metri. La cosa eclatante è che per fortuna il guidatore è uscito illeso da questa spettacolare e involontaria acrobazia. L’incidente è avvenuto a Milwaukee e le immagini sono state diffuse dal Dipartimento dei trasporti del Wisconsin.



L’incidente sarebbe stato causato da un cumulo di neve ai bordi della strada; la macchina sbandando avrebbe impattato sulla neve schiacciandola e sfruttando involontariamente il cumulo come rampa di lancio. Dal video si vede la macchina atterrare sulla strada sottostante nello stupore generale degli automobilisti che hanno letteralmente visto volare il pick-up. Il conducente, illeso con lievi ferite, avrò come minimo rischiato l’arresto cardiaco per un volo così.