Chiara Ferragni perfettamente truccata durante il parto, ma ci spiega perché...

Chiara Ferragni non smette di far parlare di sé dopo la gravidanza vissuta insieme ai fan sui social.

L'influencer ha voluto rispondere alla perplessità dei fan riguardo al suo make up durante il parto. In effetti la Ferragni è apparsa perfettamente truccata prima e dopo il parto, del durante non abbiamo testimonianze fotografiche. Chiaramente i commenti si sono sprecati sul perché si fosse truccata per andare a partorire, cosa piuttosto inusuale. Arriva quindi direttamente dalla protagonista la spiegazione puntuale dell’accaduto, via Instagram stories: “Stavo leggendo un po’ dei vostri commenti però ragazzi.. secondo voi io mi trucco per andare a partorire?” ha detto un po’ scocciata la Ferragni, e ha poi spiegato “Stavo facendo un lavoro lunedì pomeriggio, verso le sei.. alle nove ho cominciato ad avere delle contrazioni e il mio dottore mi ha detto di andare lì subito, quindi non è che mi sono messa a struccarmi etc. Sono andata com’ero vestita e com’ero pettinata. Avevo un glam top che ha resistito tutto il parto, quindi fa super ridere”. Mai parto fu più elegante e glamour. Fortunatamente tutto è stato rapido e più semplice di quanto non fu con il primogenito Leone: “Durante la prima gravidanza ero sudata, tutta sfatta, invece questo secondo parto è stato molto veloce, ho avuto contrazioni forti solo per 50 minuti e poi ho fatto l’epidurale, è durato in tutto quattro ore quindi è stato veramente fantastico”. Vittoria, di nome e di fatto, è il caso di dirlo!