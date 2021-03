Denise Pipitone potrebbe trovarsi in Russia dal 2005

Tutto è partito da una segnalazione di una telespettatrice di Chi L’ha Visto, lo storico programma che si occupa di persone scomparse; la donna dice di sapere di una ragazza che vive a Mosca e eh assomiglia molto a Piera Maggio, mamma di Denise Pipitone, scomparsa 17 anni fa.

Federica Sciarelli, conduttrice del programma ha dichiarato all’ANSA: «Sarebbe troppo bello, un regalo enorme. Noi stiamo con i piedi per terra, non vogliamo dare nessuna certezza, anche perché Piera ne ha viste e passate tante in questi anni».

La ragazza russa venne ritrovata abbandonata in un campo nel 2005 ed è quindi andata in TV per fare un appello e scoprire chi è la sua vera famiglia. Denise Pipitone fu rapita a Mazara del Vallo la mattina del 1 settembre 2004, anni fa le tecnologie non erano così sviluppate e nemmeno la Rete e i social media. Oggi potrebbe essere più facile risalire alla verità.

Vediamo se davvero la somiglianza esiste per ragioni genetiche o pura casualità; certo se fosse la piccola Denise non sarà facile tornare a casa dopo 17 anni. Il tempo perso purtroppo è irrecuperabile, ma sapere la verità toglierebbe sia a Denise che ai genitori un gran peso dal cuore