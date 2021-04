In arrivo il gioco Ghosts: un horror giocabile solo dopo le 22

È in arrivo su PC, Mac, PlayStation, Xbox e Nintendo Switch il 22 febbraio del 2022 il nuovo gioco di Limited Run Games e si chiamerà Ghosts. Nel gioco bisognerà impersonificare un noto produttore televisivo di un canale in fallimento, FrighTV. Ghosts è proprio lo show di punta di questo fantomatico canale in cui gli spettatori guardano i cacciatori di fantasmi all’opera per disinfestare luoghi abitati dai fantasmi. La trama è già di per sé particolare, ma la cosa che lo rende unico è in effetti la possibilità di giocare solo dopo le 22 a seconda del fuso orario del paese in cui risiedete.

Il gioco è stato scritto e diretto da Jed Henderson, autore di Host, film horror del 2020; il cast sarà per gran parte lo stesso, e alcuni di loro hanno preso parte al trailer di lancio del videogame.

Attraverso gli occhi di una telecamera i giocatori dovranno prendere delle decisioni che decideranno le sorti del gioco. Se, anche per errore, i giocatori spengono il gioco, perdono facendo morire il cast in maniera orribile. Il fatto che sia giocabile sono in alcune ore è certamente una trovata pubblicitaria non da poco, ma chi sa già di non poter concedersi il gioco a quell'ora già si lamenta; il gioco non è ancora uscito ma sa far parlare di sé.