A 250 km/h sulla Statale a bordo di una Ferrari

Un automobilista (o il suo passeggero) han pensato che fosse un’ottima idea pubblicare sui social un breve video che mostra la folle corsa della macchina su cui è a bordo, una Ferrari come si vede dal cavallino sul volante, che sfreccia ai 250 chilometri orari. Non in pista, anche se siamo nei pressi di Monza, ma direttamente in strada, sulla statale 36, lungo il rettilineo che da Cinisello Balsamo conduce all’imbocco della Valassina, verso Lecco. Il video dura solo pochi secondi ed è impressionante, forse si tratta di un modo per fare vedere le potenzialità della macchina che in pochi attimi passa da una velocità normale a una velocità impressionante, illegale e soprattutto pericolosa, 250 km/h in una strada dove ci sono altre vetture inconsapevoli della folle corsa in atto.

A detta del comando di Monza sono parecchie le segnalazioni relative a pirati della strada in questo tratto che evidentemente si presta a esagerare con l’acceleratore. Proprio da una segnalazione del video, apparso sui social, la notizia è stata ripresa da Milano Today e altre testate lombarde. I commenti degli spettatori sono piuttosto unanimi: “È veramente pericoloso e da incoscienti” commenta qualcuno; “Certe cose non dovrebbero succedere”, sottolinea un altro utente.

Il limite di velocità per le strade statali è di 90 chilometri orari, e 90 km/h per le strade extraurbane secondarie (strade statali) e 110 per le superstrade. Se avessero fermato l’automobilista irresponsabile, le sanzioni sarebbero state salatissime, infatti Se il limite di velocità viene superato di oltre 60 km/h, è prevista una multa che varia tra 829 e 3.316 euro, 10 punti sulla patente e la sospensione della patente da 6 a 12 mesi. Tutto per un video sui social? Non una brillante idea.