Un uomo ferma con un calcio al volo un'auto impazzita nel centro di Tirana

A Tirana in Albania si è temuto che si trattasse di un atto terroristico, invece era solo un guidatore sotto l’effetto di stupefacenti quello che un paio di giorni fa ha seminato il panico in piazza Skanderberg, proprio vicino a uno dei principali centri di vaccinazione del paese contro il Coronavirus.

L’auto nel momento in cui la riprendono i filmati che testimoniano l'accaduto appare già malconcia, come è stato in seguito ricostruito il guidatore aveva già avuto diversi incidenti a causa della sua guida alterata e poi era entrato nella zona pedonale della piazza dove ha preso a girare in cerchio, fuori controllo, cercando di sfuggire a chi tentava di fermarlo. A quel punto è arrivato un passante che con una breve rincorsa ha sferrato un salto degno di un cestista professionista e ha sferrato un calcio al guidatore irrompendo dal finestrino aperto della vettura. Una scena davvero spettacolare che sta facendo il giro del mondo.

L’uomo del calcio volante, di cui non si conosce il nome, è già una leggenda, tanto che è stato paragonato a Spiderman.