Arriva il cane guida perfetto: è un robot!

Cammina al passo con il padrone ed evita gli ostacoli che si parano davanti a lui e a colui che sta conducendo: perfetto per i non vedenti. L’idea è stata Hybrid Robotics Group, un team di ricercatori dell'Università della California a Berkeley guidato da Zhongyu Li e la ricerca è stata pubblicata, in attesa del vaglio della comunità scientifica.

Si tratta di un piccolo robot quadrupede che può essere tenuto al guinzaglio. In passato lo stesso gruppo aveva costruito Cheetah, un robot ghepardo.

La versione canina si chiama invece Mini Cheetah, si orienterà nello spazio grazie a un sistema di rilevamento a distanza, detto lidar, che rileva gli ostacoli, attraverso un impulso laser, e ne determina la distanza. Il robottino è poi dotato di una camera su un bilanciere che determina la posizione dell’uomo rispetto al lui e permette di condurlo con l’aiuto di un guinzaglio intelligente che comunica al cane robot quanta forza applica il conduttore per adeguare il suo passo.

Gli esperimenti proseguono per ora sono stati svolti al chiuso e al sicuro con volontari bendati che ne sono usciti indenni insieme al loro cane guida robot, prossimo step sarà tentare il classico attraversamento pedonale, momento delicato per chi non vede.

Certo il robot sembra in effetti un ottimo cane conduttore, ma sul fatto che possa dare l’affetto di un vero quadrupede, siamo un po’ scettici