Il video incredibile dell’assalto armato a un portavalori

La telecamera di sicurezza posizionata sul cruscotto di un portavalori blindato ha ripreso una scena incredibile: un attacco armato con tanto di spari e speronamenti degni di Hollywood. La fuga è di quelle con il lieto fine grazie alla calma dimostrata dalle due guardie a bordo. Il fatto di cronaca è avvenuto a Pretoria, in Sudafrica e ad essere assalito da un gruppo di malviventi è stato un Pickup Totoya blindato e adibito al trasporto di valori. I protagonisti della fuga con sparatoria sono l’uomo al volante del blindato, Leo Prinsloo, già membro della SAPS Special Task Force e istruttore capo dei corsi di Fortis Pro Active Defence’s Lone Operator e il suo partner di lavoro Lloyd Mtombeni, al suo quarto giorno di lavoro, un bell’inizio non c’è che dire. I due mostrano estremo sangue freddo, soprattutto il più esperto guidatore che non si fa buttare fuori strada dell'auto dei rapinatori e riesce a fuggire senza farsi derubare e salvando anche la pellaccia. Prinsloo ha poi dichiarato alla stampa: “Nulla può prepararti al 100% per una situazione del genere. L’istinto diventa predominante in questi casi, ma bisogna visualizzare in anticipo le mosse successive. Io l’ho fatto al meglio delle mie capacità“.





Nel video si vede come un serie di spari raggiungano i vetri infrangibili del mezzo, che trasportava telefoni, e come l'autista con cambi di direzione inaspetati riesca poi a seminare gli inseguitori, mentre la guardia di supporto imbraccia un fucile, ma non sembra troppo convinto di volerlo usare e per fortuna non ce n'è stato bisogno.