Una musicista canadese suona l’arpa da sola in mezzo al bosco e attira uno spettatore “speciale”

La musica è un linguaggio universale. Non ha nazionalità, né specie a quanto pare. A dimostrarlo sarebbe il video della musicista canadese Naomi Silver Vézina. La ragazza, amante della natura stava registrando una sua breve performance bucolica nel bel mezzo dei boschi con la sua arpa quando a sua insaputa si avvicina un cervo che rimane ammaliato in ascolto per qualche istante, avanza timido e poi scappa via facendo sobbalzare la povera arpista. Il cervo era probabilmente affascinato dal celebre pezzo “The sound of silence” di Simon & Garfunkel, particolarmente adatto all’atmosfera boschiva e silenziosa.

Non è una novità che gli animali amino la musica e in generale interagiscano con essa. Ci sono molti studi che hanno analizzato la reazione di cani e gatti a diversi tipi di stimoli musicali. Sembra che la musica classica metta d'accordo tutti e non crei agitazione, cosa che potrebbe accadere con dell’heavy metal, ad esempio. Ma questo vale anche per gli umani! Alcune specie la musica la creano con la loro voce, come la megattera, un cetaceo che produce delle vere e proprie sinfonie o i gibboni che cantano in coro e ovviamente gli uccellini che praticamente cantano tutto il giorno esprimendo le loro emozioni e i loro bisogni. La musica mette d’accordo tutti!