Contromano in motorino per postare il video su Instagram

Urla da scimmie in cattività e telefonini alla mano. Così due ragazzi chiaramente annoiati e con molta voglia di mettersi in mostra sono saliti a cavallo di un motorino per sfrecciare contromano in Zona Porta Romana a Milano. Il video pubblicato su Instagram è stato ripreso da tutti i social e sta attirando una lunga serie di critiche.

I due si lanciano quasi addosso a pullman di linea prima di scostarsi all’ultimo sempre strombazzando il clacson e urlando. Schivano un taxi, diverse auto, seminando il panico lungo la corsia preferenziale, sempre in contromano, di piazzale Libia. Il tutto non per chissà quale posta in gioco che comunque non avrebbe giustificato la follia della coppia molesta, ma solo per postare il video su Instagram. Pioggia di insulti nei commenti che sollevano dubbi anche sull'educazione data ai tuoi fenomeni.

Ma non era meglio un selfie acchiappalike al tramonto, come fanno tutti?