La ginnasta Simone Biles ha eseguito un salto da record: il salto doppio carpiato Yurchenko

Sabato alla gara GK U.S. Classic di Indianapolis la ginnasta statunitense Simone Biles ha eseguito il difficilissimo salto doppio carpiato Yurchenko (Yurchenko double pike) in una competizione ufficiale, si tratta di un record perché non è mai stato fatto prima da una donna. Biles non è nuova ai record, anzi, è la prima ginnasta nella storia ad aver vinto cinque titoli mondiali nel concorso individuale (Anversa 2013, Nanning 2014, Glasgow 2015, Doha 2018 e Stoccarda 2019), e la prima a vincerne tre consecutivamente. Una forza della natura. Già nel 2019 era stata la prima donna al mondo a eseguire un difficilissimo doppio salto raccolto all’indietro con triplo avvitamento nell’esercizio a corpo libero che le fece vincere il sesto concorso generale americano in carriera. La gara di sabato scorso era la prima dopo la lunga pandemia, la Biles deve aver utilizzato la pausa per allenarsi e ha potuto eseguire quasi alla perfezione il nuovo salto, così complesso che non era mai stato provato in gara nemmeno dall’atleta sovietica da cui prende il nome, Natalia Yurchenko, Sarà il caso di cambiare nome all’acrobazia?