Matrimonio finisce in rissa: sposo e testimone si azzuffano

Il legame tra sposo e testimone è dei più viscerali, così forte che a volte si tratta di amore e odio. Durante un matrimonio celebrato nello scorso fine settimana a Specchia, in provincia di Lecce si è arrivati addirittura alle mani. Bicchiere dopo bicchiere si sa che è facile scattare per niente e in effetti non si sa quale sia il motivo della contesa, speriamo non siano affari di cuore. “Chi ha qualcosa in contrario parli ora o meni lo sposo più tardi” potrebbe aver recitato il prete durante la cerimonia... E così è successo: durante il ricevimento svolto regolarmente con un numero limitato di invitati, è partito il nervosismo generale e la zuffa si è spinta fino in strada, dove il solito telefono curioso ha registrato tutta la scena, diffondendo le immagini. Al posto della classica bomboniera il testimone se ne è tornato a casa con un viaggio gratis in ambulanza fino all’ospedale di Tricase per semplici accertamenti, ma non ha riportato fortunatamente grosse ferite. I carabinieri sono arrivati per tempo per porre fine a rissa e festeggiamenti. Speriamo almeno che ci sia stato il tempo per il taglio della torta.