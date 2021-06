Australia l'invasione di topi continua: danni per 100 milioni di dollari

In Australia gli abitanti sono abituati a qualsiasi tipo di animale, anche velenoso e hanno imparato a conviverci, ma da qualche mese il paese è in balia dei topi, a cui non è facile fare l’abitudine. Il motivo è probabilmente il clima favorevole, con le alluvioni che hanno ucciso i predatori e l’abbondante raccolto. I problemi maggiori si registrano nelle zone rurali del Nuovo Gallese del Sud. Si susseguono i video girati agli agricoltori che testimoniano la presenza dei roditori e i danni causati nei campi, nelle fattore. Si stimano 100 milioni di dollari di danni e il governo sta meditando di consegnare gratuitamente il veleno per topi più potente al mondo: il bromadiolone, un potente rodenticida anticoagulante che causa la morte per emorragie interne. Il suo utilizzo è però controverso per gli effetti che potrebbe avere sull’ambiente.

Xavier Martin, vicepresidente di NSW Farmers, ha spiegato che i coltivatori stanno abbandonando i campi e si teme che i raccolti seminati possano essere divorati prima del raccolto: “Senza uno sforzo concertato di esche velenose, l’invasione potrebbe andare avanti per due anni”. C’è anche il rischio concreto che con l'inverno i topi si muovano verso Sydney in cerca di riparo, a bordo di camion che trasportano cibo e altre merci. Per il momento il governo del Nuovo Galles ha annunciato aiuti per 50 milioni di dollari, ma il veleno e i soldi potrebbero arrivare troppo tardi per scongiurare un’invasione di proporzioni ancora maggiori.