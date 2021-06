Il discorso della studentessa texana che vieta l’aborto dopo la sesta settimana

Paxton Smith doveva salire sul palco della Lake Highlands High School di Dallas, in Texas per un classico discorso in occasione del diploma, avrebbe dovuto parlare di media e televisione, ma ha sorpreso tutti spostando l’attenzione su un argomento decisamente più impegnativo e serio: il diritto all’aborto. “Oggi avrei dovuto parlare della tv, dei media e dei loro contenuti, perché sono una cosa importante per me. Tuttavia, visti gli ultimi eventi, mi sembra sia più giusto parlare di una cosa che tocca me e altre milioni di donne in questo Paese. Recentemente la “legge sui battiti” è passata in Texas: da settembre sarà proibito abortire dopo la sesta settimana di gravidanza, indipendentemente se la gravidanza è stata causata da uno stupro o un incesto. Sei settimane, tutte le donne sanno che molte non si accorgono di essere incinta prima della sesta settimana”.

Si tratta della legge più severa degli USA. Il tema riguarda tutti, ma soprattutto le giovani donne, come Paxton: “Io ho sogni, speranze e ambizioni. Ogni ragazza che si diploma oggi li ha. E abbiamo speso la nostra vita a lavorare per il nostro futuro. E senza il nostro consenso o controllo, ora quel futuro ci è stato strappato”. Infine conclude il discorso descrivendo lo scenario possibile che potrebbe verificarsi: “Sono terrorizzata perché se il contraccettivo dovesse fallire, o se venissi stuprata, i miei sogni, le mie ambizioni, i miei sforzi per il futuro, non conterebbero più. Spero capiate e sentiate quanto questo sia straziante, che sentiate quanto sia disumano che l’autonomia sul vostro stesso corpo vi sia tolta“. La studentessa ha spiegato che ha voluto sfruttare quel palco per portare l’attenzione su quell’argomento così importante, da non poter essere trascurato.