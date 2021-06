Cina: il cameramen è più veloce degli atleti che corrono i 100 metri

Hao Xiaoyang, 23 anni, ha stupito tutti facendo la cosa più naturale del mondo: il suo lavoro. Lo avevano incaricato di riprendere da vicino la gara dei 100m di velocità che si volgeva il 30 maggio scorso all’Università di Datong, nel nord della Cina. Lui telecamera alla mano, è partito più avanti di circa 20 metri per poter riprendere al meglio i velocissimi atleti, ma poi quei 20 metri di stacco sono rimasti fino alla fine della gara, tanto che il giovane ha dimostrato di essere lui il più veloce, considerando anche il peso aggiunto della camera. Per lui era la cosa più normale del mondo: il suo compito era avere delle riprese buone e le ha ottenute correndo come un pazzo e provando allo stesso tempo a tenere stabile la telecamera. Alla faccia degli atleti.